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Обвал гостиницы на Тайване: внутри находилось около 30 человек

Обвал гостиницы на Тайване: внутри находилось около 30 человек

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В результате землетрясения на Тайване рухнул отель, внутри него находится около 30 человек. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

"Отель на западном берегу Тайваня рухнул после землетрясения силой 6,4 баллов. Местные СМИ сообщают, что внутри находится около 30 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате мощного землетрясения у берегов Хуалянь магнитудой 6 обрушилась крыша местного отеля.

Источник: УНН
Теги: Тайвань, землетрясение
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