В Житомире легковушка насмерть сбила женщину

ЖИТОМИР-КИЕВ. 6 февраля. УНН. На перекрестке проспекта Победы и Вильского пути в Житомире автомобиль насмерть сбил женщину, сообщает корреспондент УНН.

Авария произошла около 17 часов - по словам свидетелей, женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и попала под колеса легковушки.

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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, личность погибшей устанавливается - на вид женщине 45 лет - от полученных травм она погибла на месте.

"Женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, разговаривала при этом по телефону, в результате чего автомобиль совершил наезд на эту гражданку. Гражданка погибла на месте", - рассказал пресс-офицер патрульной полиции Житомира Игорь Иванюк.