Скандал с неисправными МиГ-21: в Украине уверяют, что претензий от Хорватии не получали

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинская сторона уверяет, что на сегодняшний день ни одной официальной претензии или рекламации Министерства обороны Республики Хорватия о "неисправных МиГ-21" нет. Кроме того, как отмечают в пресс-службе "Укроборонпрома", "появление подобной неправдивой информации обусловлено только недобросовестной конкуренцией со стороны России", передает УНН.

"На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации Министерства обороны Республики Хорватия в ГК "Укрспецэкспорт" нет. И мы вынуждены констатировать тот факт, что появление подобной неправдивой информации обусловлено ​​только недобросовестной конкуренцией со стороны России", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Укроборонпроме" обращают внимание, что информация о "неисправных Миг-21" появилась "в контексте того, что Хорватия, пригласила "Укрспецэкспорт" принять участие в тендере по выполнению капитального ремонта 10-ти вертолетов Ми-171Ш Министерства обороны Республики Хорватии".

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"В рамках участия в указанном тендере "Укрспецэкспорт" вовремя, с выполнением всех необходимых формальностей, предоставил полный пакет документов, а представителями Министерства обороны Республики Хорватия была проведена проверка возможностей одного из украинских предприятий выполнять капитальный ремонт вертолетов Ми-171Ш.

Однако, несмотря на то, что украинское предприятие имеет значительно больший опыт по выполнению капитального ремонта указанного типа авиационной техники, а также санкции Европейского союза в отношении Российской Федерации, по информации полученной из военного издания Defender.hr, АО "Авиационно-технический центр", которое представляет интересы Министерства обороны Республики, был заключен контракт с АО "Вертолеты России", - говорится в сообщении.

Ранее директор ГП "Укринмаш" Сергей Слюсаренко заявил, что Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства.