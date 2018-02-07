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Школы сами определят даты выпускных и последних звонков младших и средних классов

Школы сами определят даты выпускных и последних звонков младших и средних классов

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Школы самостоятельно будут определять даты выпускных вечеров и последних звонков учащихся младших и средних классов. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки Украины "Об организованном завершении 2017/2018 учебного года и особенности проведения ГИА в учреждениях общего среднего образования", передает УНН.

"Учреждения общего среднего образования самостоятельно определяют сроки проведения государственной итоговой аттестации учеников четвёртого и 9-х классов, праздника "Последний звонок" и выпускных вечеров", - говорится в письме.

Напомним, в Украине стартует регистрация для участия во внешнем независимом оценивании, которая продлится до 19 марта.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минобразования, Школа
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