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"Бандеровский закон": в Украине надеются, что КС Польши позволит перевернуть страницу

"Бандеровский закон": в Украине надеются, что КС Польши позволит перевернуть страницу

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Позиция Президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Верховной Рады и Министерства иностранных дел Украины относительно польского "бандеровского закона" остается неизменной. Об этом сообщается в Twitter Посольства Украины в Польше, передает УНН.

"Позиция Украины, высказанная Президентом Петром Порошенко, Владимиром Гройсманом, Верховной Радой, МИД Украины относительно закона о Институте нацпамяти Польши остается без изменений. Верим, что дальнейший диалог Украины и Польши и решение Конституционного суда Польши позволит перевернуть эту страницу и идти вперед", - говорится в сообщении.

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Напомним, Верховная Рада призвала президента Польши Анджея Дуду ветировать изменения в законодательство относительно Института национальной памяти, предусматривающих наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии".

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Конституционный суд, закон
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