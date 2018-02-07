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Президента призвали создать в поездах вагоны для курящих

Президента призвали создать в поездах вагоны для курящих

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали создать в поездах дальнего, регионального и пригородного сообщения вагоны для курящих. Соответствующая петиция опубликована на сайте электронных петиций к Президенту, передает УНН.

Автор петиции, Штурма Анатолий Анатольевич, отмечает, что сам он не курит, однако "ни правила Укрзализныци, ни надписи "Не курить" в ОБОИХ тамбурах, ни уговоры проводников не курить на курильщиков, к сожалению, не действуют".

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"Предлагаю в каждом поезде дальнего, регионального и пригородного сообщения выделить один вагон для курящих, раскрасить его в цвет, который бы ярко отличался от других вагонов, и имел надпись большими буквами "ВАГОН ДЛЯ курения". Поставить его в конец или в начало состава, оборудовать вентиляционной системой по возможности. В остальных же вагонах - и в тамбур, и в салон - установить датчики дыма, которые будут выдавать сигнализацию, а также скрытые видеокамеры, и обеспечить штрафование за курение в поездах, чтобы в каждом поезде ехал полицейский, оперативно реагировал и штрафовал", - говорится в тексте петиции.

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На данный момент собрано 45 голосов из 25 000 необходимых. На голосование осталось 88 дней.

Источник: УНН
Теги: Украина, курение, петиция, Петр Порошенко
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