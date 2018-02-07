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Робот сорвал выступление турецкого министра

Робот сорвал выступление турецкого министра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Во время выступления министра транспорта, судоходства и связи Турции Ахмета Арслана техникам пришлось убрать со сцены, а затем и перепрограммировать работа, после того как тот неоднократно прервал выступление чиновника, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.

По информации СМИ, в День безопасного интернета, 93-сантиметровый робот, запрограммированный искусственным интеллектом под "Санбот", во время выступления министра связи относительно безопасности Интернета в Анкаре не удержался от комментария.

"Говорите медленно, я не понимаю о чем вы говорите", - обратился робот к выступающему Арслану.

Министр сначала засмеялся, однако машина продолжила перебивать чиновника.

"О чем ты говоришь?", - сказал робот, когда министр попытался продолжить свою речь.

После этого Арслан не выдержал и со сцены он призвал взять работа "под контроль".

Как сообщает газета daily sabah, сначала у робота отключили микрофон, а после мероприятия его перепрограммировали.

Видео об инциденте было быстро распространено в Twitter и транслировалось по местному телевидению.

Источник: УНН
Теги: Турция, министр, робот
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