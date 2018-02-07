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Французский режиссер прислала на собрание номинантов на "Оскар" свою картонную копию

Французский режиссер прислала на собрание номинантов на "Оскар" свою картонную копию

фотогалерея

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Французский режиссер Аньес Варда не смогла приехать на традиционный завтрак номинантов на премию "Оскар", который состоялся 5 февраля и в прислала вместо себя несколько картонных фигур. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Их на мероприятие принес художник JR, соавтор Варда по документальному фильму “Лица, деревни”, номинированному на “Оскар”. На одной из картонных копий Варда держит в руках кота, на другой тянется к шляпе, которую надел JR.

Еще одна картонная копия приняла участие в общей фотографии номинантов на “Оскар”. Рядом с ней позировали Мерил Стрип и Грета Гервиг.

Фильм “Лица, деревни” рассказывает о путешествии Варда и JR по Франции. Картина номинирована на звание лучшего документального полнометражного фильма. Для 89-летней постановщицы это первая номинация на “Оскар”. В случае победы она станет самым возрастным обладателем награды американской киноакадемии. В ноябре 2017 режиссер получила “почетного Оскара”.

Как сообщал УНН, в Лос-Анджелесе в прямом эфире объявили номинантов на кинопремию “Оскар”.

Источник: УНН
Теги: США, Оскар
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