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Вторник, 6 февраля 2018, 23:31 • Евгений Демьянов
Адвокаты Януковича пообещали быть в суде - прокурор
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сторона защиты экс-президента Виктора Януковича заверила, что завтра в 10:00 будет присутствовать в Оболонском районном суде Киева. Об этом УНН сообщил прокурор Руслан Кравченко.
По словам правоохранителя адвокаты должны прибыть в суд, в производстве которого находится уголовное дело по обвинению В. Януковича в государственной измене.
“Завтра они обещали быть”, — сказал Кравченко.
Как сообщал УНН, недавно cуд по делу о госизмене Януковича не состоялся, потому что адвокаты снова поехали в РФ.
Источник: УНН
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