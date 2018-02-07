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Адвокаты Януковича пообещали быть в суде - прокурор

Адвокаты Януковича пообещали быть в суде - прокурор

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сторона защиты экс-президента Виктора Януковича заверила, что завтра в 10:00 будет присутствовать в Оболонском районном суде Киева. Об этом УНН сообщил прокурор Руслан Кравченко.

По словам правоохранителя адвокаты должны прибыть в суд, в производстве которого находится уголовное дело по обвинению В. Януковича в государственной измене.

“Завтра они обещали быть”, — сказал Кравченко.

Как сообщал УНН, недавно cуд по делу о госизмене Януковича не состоялся, потому что адвокаты снова поехали в РФ.

Источник: УНН
Теги: суд, Янукович, госизмена
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