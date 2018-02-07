Украина в пятый раз подряд не смогла преодолеть четвертьфинал ЧЕ по футзалу

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинский футзальная сборная минимально уступила семикратному чемпиону континента Испании и в пятый раз подряд покинула чемпионат Европы после четвертьфинала, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

В последнем поединке 1/4 финала сошлись украинския и испанская сборные. "Сине-желтые" вышли из группы со второго места, преодолев Румынию (3:2) и уступив Португалии (3:5). Испанцы после ничьей с Францией (4:4) выиграли битву за первую позицию в своем трио у Азербайджана (1:0).

Семикратные чемпионы Европы сразу же завладели инициативой и начали раз за разом беспокоить Иваняка. Украинцы нервничали и позволяли соперникам пробивать с разных позиций. Однако голкипер «Урагана» не уставал выручать команду и уверенно играть на выходах. Украинцы действовали скованно еще и большое количество фолов, которые могли привести к пенальти.

На 13-й минуте Иваняк ликвидировал опасность, здорово сыграв ногами, а в следующей атаке соперники нас простили, не попав в створ. Затем возник голевой момент у нашей команды, однако Королишину не хватило сантиметров до гола. Впрочем, Испания быстро вернула себе инициативу. На 18-й минуте "желто-красные" таки добились своего - Лин отпасовал на Полу, который с левого фланга пробил в самую "девятку" ворот сборной Украины.

Во втором тайме "сине-желтые" выглядели более активными и часто проводили неплохие комбинации. Опасный удар нанес Педяш на 26-й минуте. Однако в дальнейшем испанцы добавили, и пришлось поработать Иваняк. Наш голкипер ликвидировал выходы один на один Мигелина и Лина, отбил еще несколько мощных ударов.

С течением времени Александр Косенко начал использовать пятого полевого игрока, но особых дивидендов это не принесло.

Таким образом, Украина не устояла перед главными фаворитами чемпионата Европы - 0:1.

Стоит отметить, что также путевку в следующий круг соревнований получили португальцы, разгромив азербайджанцев 8:1.

Добавим также, противником испанцев по полуфиналу станет Казахстан.