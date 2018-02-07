Македония заявила о готовности переименоваться

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что страна готова изменить свое официальное название, чтобы прекратить затянувшийся конфликт с Грецией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Я хочу, чтобы переговоры (с Грецией) прошли успешно ... Мы готовы внести уточнения в географическое наименование”, — сказал Заев.

Агентство указывает, что дипломаты обеих стран видят в качестве приемлемых названий варианты: Северная Македония, Новая Македония или Верхняя Македония.

Как сообщал УНН, правительство Македонии переименует главный аэропорт страны в столице Скопье, который сейчас назван в честь Александра Македонского.