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Госсекретарь США прибыл в Колумбию, чтобы обсудить производство кокаина

Госсекретарь США прибыл в Колумбию, чтобы обсудить производство кокаина

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Колумбию, чтобы обсудить с властями рост производства кокаина в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт Госдепартамента США.

“Госсекретарь Тиллерсон находится в Боготе, Колумбия, где встретится с членами правительства, чтобы обсудить участие США в борьбе с ростом выращивания коки и производства кокаина”, — приводятся слова официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

Также Тиллерслон обсудит с властями Колумбии рост числа мигрантов из Венесуэлы.

Как сообщал УНН, госсекретарь США начинает недельное турне по Латинской Америке, в ходе которого посетит также Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку.

Источник: УНН
Теги: США, Колумбия
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