Новости: Политика
Среда, 7 февраля 2018, 02:28 • Алексей Супрун
Госсекретарь США прибыл в Колумбию, чтобы обсудить производство кокаина
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Колумбию, чтобы обсудить с властями рост производства кокаина в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт Госдепартамента США.
“Госсекретарь Тиллерсон находится в Боготе, Колумбия, где встретится с членами правительства, чтобы обсудить участие США в борьбе с ростом выращивания коки и производства кокаина”, — приводятся слова официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.
Также Тиллерслон обсудит с властями Колумбии рост числа мигрантов из Венесуэлы.
Как сообщал УНН, госсекретарь США начинает недельное турне по Латинской Америке, в ходе которого посетит также Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час