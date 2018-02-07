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Президента призвали запретить использование авто советского производства.

Президента призвали запретить использование авто советского производства.

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали в рамках декоммунизации запретить использование авто советского производства. Соответствующая петиция опубликована на сайте электронных петиций к Президенту, передает УНН.

Автор петиции, Шкурко Александр Валерьевич предлагает запретить использование автотранспорта, изготовленного во времена СССР.

“В рамках декоммунизации запретить использование авто советского производства”, — указано в тексте опубликованной петиции.

На данный момент собрано 11 голосов из 25 тысяч необходимых. На голосование осталось 88 дней.

Как сообщал УНН, президент Украины Петра Порошенко призвали создать в поездах дальнего, регионального и пригородного сообщения вагоны для курящих.

Источник: УНН
Теги: декоммунизация, петиция, Петр Порошенко
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