США разочарованы подписанием Дудой "бандеровского закона"

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Соединенные Штаты разочарованы тем, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за присвоение нацистских преступлений польскому государству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

“Мы понимаем, что этот закон будет передан в Конституционный суд Польши. Принятие этого закона негативно сказывается на свободе слова и научного изучения”, — отмечается в заявлении.

“Такие исторические неточности затрагивают Польшу, нашего сильного союзника, и с ними необходимо бороться таким образом, чтобы защищать основные свободы. Мы считаем, что открытые дебаты, изучение и образование является лучшим средством противодействия использованию неверных формулировок”, — заявили в Госдепартаменте США.

Как сообщал УНН, польские политики неоднозначно оценивают решение президента страны Анджея Дуды о подписании “бандеровского закона”.