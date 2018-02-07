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США отложили испытания баллистической ракеты из-за Олимпиады

США отложили испытания баллистической ракеты из-за Олимпиады

КИЕВ. 7 февраля. УНН. США приняли решение отложить испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которую планировалось запустить с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния), в связи с Олимпийскими Играми 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS.

В январе США согласились на время проведения Олимпиады отложить крупномасштабные совместные военные учения с Южной Кореей, которые ежегодно проходят весной.

Как сообщал УНН, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, как ожидается, встретится с председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ен Намом, который на этой неделе будет находиться в стране с визитом в качестве главы делегации Пхеньяна на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Источник: УНН
Теги: США, Олимпиада-2018
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