США отложили испытания баллистической ракеты из-за Олимпиады

КИЕВ. 7 февраля. УНН. США приняли решение отложить испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которую планировалось запустить с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния), в связи с Олимпийскими Играми 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS.

В январе США согласились на время проведения Олимпиады отложить крупномасштабные совместные военные учения с Южной Кореей, которые ежегодно проходят весной.

Как сообщал УНН, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, как ожидается, встретится с председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ен Намом, который на этой неделе будет находиться в стране с визитом в качестве главы делегации Пхеньяна на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.