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Украинские боксеры получили третьи подряд победы в немецкой Бундеслиге

Украинские боксеры получили третьи подряд победы в немецкой Бундеслиге

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Представители Украины Юрий Шестак (весовая категория 60 кг) и Виктор Выхрист (весовая категория 91 кг) продолжили победные выступления в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.

Очередную победу и, как результат, ничью для своей команды принес чемпион Европы 2017 года, боксер из Кременчуга Выхрист. В заключительном поединке матчевой встречи наш соотечественник одержал досрочную победу над оппонентом и таким образом спас свой клуб от поражения.

Также уверенную победу одержал и харьковчанин Юрий Шестак. Единогласным решением судей наш боксер победил своего оппонента и принес очередной зачетный балл в копилку своего клуба “BSK Hannover-Seelze”.

Заметим, что клуб Шестака пока уверенно лидирует в своей подгруппе. В то время как команда Выхриста разместилась на третьем месте.

Как сообщал УНН, Александра Хижняка объявили лучшим боксером мира.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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