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Автобус с туристами провалился под лед в Эстонии: есть погибшие

Автобус с туристами провалился под лед в Эстонии: есть погибшие

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. На западе Эстонии под лед провалился микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Рarnu Рostimees.

По предварительной информации внутри автобуса находились туристы.

Микроавтобус выехал на лед и сразу начал тонуть. Глубина на месте происшествия - достигает почти 4 метров. Спасательные работы пока приостановили, затонувших разыскивает полиция.

В результате инцидента погибли 4 человека. Спасти удалось лишь двоим - мужчине и женщине.

По словам очевидцев, группа людей сначала отправилась на паром, но, узнав, что так до соседнего острова не добраться, они решили переехать водоем на машине.

Как сообщал УНН, недавно на трассе Киев-Чоп во Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой.

 

Источник: УНН
Теги: погибшие, Эстония
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