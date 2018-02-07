Автобус с туристами провалился под лед в Эстонии: есть погибшие
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На западе Эстонии под лед провалился микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Рarnu Рostimees.
По предварительной информации внутри автобуса находились туристы.
Микроавтобус выехал на лед и сразу начал тонуть. Глубина на месте происшествия - достигает почти 4 метров. Спасательные работы пока приостановили, затонувших разыскивает полиция.
В результате инцидента погибли 4 человека. Спасти удалось лишь двоим - мужчине и женщине.
По словам очевидцев, группа людей сначала отправилась на паром, но, узнав, что так до соседнего острова не добраться, они решили переехать водоем на машине.
Как сообщал УНН, недавно на трассе Киев-Чоп во Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой.