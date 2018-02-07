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Украина может помочь найти компромисс в вопросе Приднестровья

Украина может помочь найти компромисс в вопросе Приднестровья

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что Украина может помочь его стране найти компромисс в вопросе Приднестровья. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", информирует УНН.

“Киев — важный партнер в формате 5+2, который был очень активным в этом смысле. Разумеется, от позиции Украины очень многое будет зависеть”, — сказал Додон, но не стал конкретизировать, в чем именно может заключаться помощь Киева.

Он также признал, что за время президентства еще не имел контактов со своим украинским коллегой, а на вопрос о том, когда может состояться встреча с Порошенко, ответил “всему свое время”.

Как сообщал УНН, Украина готова предоставить “зеленый коридор” для эвакуации российских войск и вооружения с непризнанного Приднестровья.

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова, Приднестровье
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