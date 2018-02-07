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Еврокомиссия приняла стратегию усиления взаимодействия с Балканами

Еврокомиссия приняла стратегию усиления взаимодействия с Балканами

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Европейская комиссия приняла стратегию расширения Евросоюза и усиление взаимодействия с западными Балканами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Согласно документу “подтверждается европейское будущее региона как геостратегической инвестиции в стабильную, сильную и единую Европу”.

“Черногория и Сербия — две страны, с которыми переговоры о присоединении к Союзу уже идут. Эта перспектива, наконец, будет зависеть от политической воли, осуществления реальных и стабильных реформ и урегулирования споров с соседями”, — сообщили в Еврокомиссии.

В стратегии указано, что к 2025 году в Евросоюзе может быть более 27 государств. В то же время отмечается, что динамика движения стран Западных Балкан на их пути в ЕС будет зависеть от их собственных достижений.

Кандидатами на вступление в ЕС из стран Балкан являются Албания, Македония, Сербия и Черногория. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.

Как сообщал УНН, Еврокомиссия собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих государств в Евросоюз.

Источник: УНН
Теги: ЕС
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