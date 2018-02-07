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"Бавария" и "Байер" стали первыми полуфиналистами Кубка Германии

"Бавария" и "Байер" стали первыми полуфиналистами Кубка Германии

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Двумя матчами с участием "Баварии", "Байера", "Падерборна" и "Вердера" открылась стадия 1/4 финала Кубка Германии по футболу, сообщает УНН.

Гранд немецкого футбола мюнхенская “Бавария” не оставила шансов представителю Третьей лиги Германии “Падерборну”. Подопечные Хайнкеса до перерыва сделали комфортный задел благодаря взятием ворот в исполнении Комана, Левандовски и Киммиха. В следующей 45-минутке забил Толиссо, а Роббен оформил дубль с 86 по 88 минуты — 6:0.

В другом противостоянии “Байера” и “Вердера” для решения победителя пары понадобились дополнительные 15-минутки, ведь основное время закончилось боевой ничьей 2:2.

На голы Крузе и Йоханссона в “Вердера” в первые 8 минут встречи, в “фармацевтов” ответил дублем Брандт. Во втором экстра-тайме победу “Байеру” принесли взятия ворот в исполнении Бельараби и Хаверца — 4:2.

Заметим, что другие полуфиналисты определятся уже сегодня. В одном из поединков “Шальке” украинца Коноплянки поборется с “Вольфсбургом”, а также “Майнц” сыграет с “Айнтрахт” из Франкфурта.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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