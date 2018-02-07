Новости: Экономика
Среда, 7 февраля 2018, 07:30 • Алексей Супрун
На сегодня установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 7 февраля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 7 февраля установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1175.476088;
Серебро - 14.836925;
Платина - 878.472827;
Палладий - 919.085646.
По сравнению с 6 февраля, стоимость всех металлов уменьшилась.
Источник: УНН
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