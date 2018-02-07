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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 7 февраля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 7 февраля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1175.476088;

Серебро - 14.836925;

Платина - 878.472827;

Палладий - 919.085646.

По сравнению с 6 февраля, стоимость всех металлов уменьшилась.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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