На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 7 февраля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 7 февраля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1175.476088;

Серебро - 14.836925;

Платина - 878.472827;

Палладий - 919.085646.

По сравнению с 6 февраля, стоимость всех металлов уменьшилась.