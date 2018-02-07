КИЕВ. 7 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,46 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 февраля установлены на таком уровне:

27,460866 грн за доллар;

33,856502 грн за евро;

0,479920 грн за российский рубль;

38,090231 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 6 февраля, курс всех валют уменьшился.