Новости: Экономика
Среда, 7 февраля 2018, 07:35 • Алексей Супрун
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,46 грн / долл
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,46 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 февраля установлены на таком уровне:
27,460866 грн за доллар;
33,856502 грн за евро;
0,479920 грн за российский рубль;
38,090231 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 6 февраля, курс всех валют уменьшился.
Источник: УНН
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