Электромобиль Маска превысил орбиту Марса

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Электромобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос в качестве полезной нагрузки во время тестового запуска ракеты Falcon Heavy превысил орбиту Марса. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал Маск, информирует УНН.

“Третье возгорания успешно. Превзошел орбиту Марса и продолжил движение к Поясу астероидов”, — написал Маск.

На данный момент известно, что автомобиль движется к Поясу астероидов.

Как сообщал УНН, основатель SpaceX и Tesla Маск опубликовал видео, на котором его электрокар Tesla Roadster находится на орбите Земли.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF