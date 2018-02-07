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Электромобиль Маска превысил орбиту Марса

Электромобиль Маска превысил орбиту Марса

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Электромобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос в качестве полезной нагрузки во время тестового запуска ракеты Falcon Heavy превысил орбиту Марса. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал Маск, информирует УНН.

“Третье возгорания успешно. Превзошел орбиту Марса и продолжил движение к Поясу астероидов”, — написал Маск.

На данный момент известно, что автомобиль движется к Поясу астероидов.

Как сообщал УНН, основатель SpaceX и Tesla Маск опубликовал видео, на котором его электрокар Tesla Roadster находится на орбите Земли.

Источник: УНН
Теги: Марс, технологии
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