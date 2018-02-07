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Украинский защитник "Шахтера" перешел в состав трехкратного чемпиона Чехии

Украинский защитник "Шахтера" перешел в состав трехкратного чемпиона Чехии

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Защитник донецкого "Шахтера" Тарас Качараба продолжит карьеру в чемпионате Чехии в составе ФК "Слован" с Либерце, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Слована".

Чехи арендовали 23-летнего игрока сроком на полтора года.

“Из-за возраста у него не так много опыта, но он, безусловно, имеет большой потенциал. Если нам удастся хорошо подготовить его к Лиге, он может стать интересным футболистом. Его сильные стороны и скорость, безусловно, является его сильными сторонами”, — заявил наставник “Слована” Давид Холубек.

Примечательно, что в первой части сезона Качараба провел 16 матчей за “Звезду”.

Добавим, что “Слован” на зимний перерыв ушел в ранге четвертой команды чемпионата Чехии.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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