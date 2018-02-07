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Среда, 7 февраля 2018, 08:11 • Сергей Куркович
Украинский защитник "Шахтера" перешел в состав трехкратного чемпиона Чехии
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Защитник донецкого "Шахтера" Тарас Качараба продолжит карьеру в чемпионате Чехии в составе ФК "Слован" с Либерце, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Слована".
Чехи арендовали 23-летнего игрока сроком на полтора года.
“Из-за возраста у него не так много опыта, но он, безусловно, имеет большой потенциал. Если нам удастся хорошо подготовить его к Лиге, он может стать интересным футболистом. Его сильные стороны и скорость, безусловно, является его сильными сторонами”, — заявил наставник “Слована” Давид Холубек.
Примечательно, что в первой части сезона Качараба провел 16 матчей за “Звезду”.
Добавим, что “Слован” на зимний перерыв ушел в ранге четвертой команды чемпионата Чехии.
Источник: УНН
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