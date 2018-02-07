Революционные результаты ДНК: как выглядел британец 10 тыс. лет назад

КИЕВ. 7 февраля. УНН. У британца, который жил 10 тысяч лет назад, была темная кожа и голубые глаза, о чем свидетельствует анализ ДНК, передает УНН со ссылкой на AFP.

Внешний вид известного как "человек из Чеддара", названного так из-за района на юго-западе Англии, где в пещере в 1903 году обнаружили скелет древнего человека, был восстановлен посредством первого в истории полного анализа ДНК его останков.

В совместном проекте Музея естественной истории Великобритании и Университетского колледжа Лондона ученые просверлили 2-миллиметровое отверстие в черепе древнего человека и извлекли оттуда для анализа костный порошок.

Результаты теста изменили представление о том, как раньше представляли "человека из Чеддара", который ранее изображался с коричневыми глазами и светлой кожей.

"Было очень удивительно, что у британца 10 тысяч лет назад могла быть такая комбинация - очень голубых глаз, но действительно темной кожи", - сказал Крис Стрингер из музея, который в течение последнего десятилетия проводил анализы костей древних людей, найденных в пещере.

Полученные данные свидетельствуют о том, что более светлая пигментация, являющаяся особенностями населения Северной Европы, является более поздней, чем считалось ранее.

Племя "человека из Чеддара" мигрировало в Британию в конце последнего Ледникового периода, и его ДНК связано с людьми, обнаруженными в современной Испании, Венгрии и Люксембурге.

Бюст "человека из Чеддара" с длинными темными волосами был создан с помощью 3D-печати. Для создания модели потребовалось около трех месяцев, а ее создатели использовали высокотехнологичный сканер, предназначенный для Международной космической станции.

Альфонс Кеннис, который сделал бюст со своим братом Адри, сказал, что результаты ДНК были "революционными".

Напомним, ученые считают, что динозавры начали вымирать еще до падения астероида.