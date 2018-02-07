Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 07 февраля 2018 20:20
Получить тестовый доступ
Автостопом по галактике: Tesla в открытом космосе
Эксклюзивные новости
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Биатлонистка Пидгрушная стала знаменосцем сборной Украины на ОИ-2018

Биатлонистка Пидгрушная стала знаменосцем сборной Украины на ОИ-2018

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Высокая честь нести флаг Украины на церемонии открытия ХХИИ зимних Олимпийских игр доверенное Олимпийской чемпионке и капитану женской сборной по биатлону Елене Пидгрушной. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.

Решение было принято сегодня спортсменами во время общекомандного собрания Олимпийской команды Украины.

"Очень рада, что мне выпала почетная миссия нести флаг Украины на открытии Олимпийских игр. Приятно, что команда поддержала мою кандидатуру. Это была мечта детства и поэтому это вдвойне радует меня", - прокомментировала Елена Пидгрушная пресс-службе НОК Украины сразу после завершения командных собрания.

Заметим, что в главных Играх четырехлетия будут соревноваться 2925 спортсменов из 92 стран, что стало рекордом по численности. До этого момента зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году были крупнейшими из 2885 спортсменами из 88 стран.

Напомним, что на Играх в Пчьончхане примет участие 33 спортсмена из Украины.

Источник: УНН
Теги: биатлон, Олимпиада-2018
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.