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Министр обороны: никакого решения о выводе войск из Крыма не принимал

Министр обороны: никакого решения о выводе войск из Крыма не принимал

Степан Полторак

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Я не принимал решения о выводе войск из временно оккупированного Крыма. Об этом министр обороны Украины Степан Полторак заявил в кулуарах комитетов ВР, передает корреспондент УНН.

"Я не знаю, насколько этот протокол соответствует действительности ... Если такие показания дал господин Тенюх, по моему мнению, это свидетельствует о том, что он был настолько перепуган, не понимал кто на каких должностях находится и какие задачи выполняет. На момент принятия решения о выводе военных формирований Вооруженных сил, я даже не был командующим Нацгвардии. Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма и никакого решения по этому поводу не принимал", - заявил Полторак.

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Он добавил, что более 60% бойцов Национальной гвардии оставили Крым на собственной технике с флагами.

Напомним, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх во время допроса по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича заявил, что окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма было принято во время заседания Совета национальной безопасности и обороны по инициативе тогдашних главы Администрации президента Сергея Пашинского и руководителя Нацгвардии Степана Полторака (ныне министра обороны). Копии свидетельств обнародовал адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, Степан Полторак
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