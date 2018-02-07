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Политсилы Германии распределили места в новом правительстве

Политсилы Германии распределили места в новом правительстве

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Германии представители Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) согласовали коалиционное соглашение. Об этом сообщает dpa, передает УНН.

Так, представитель социал-демократической партии Олаф Шольц должен быть назначен на должность министра финансов, а также в качестве вице-канцлера. Лидер СПД Мартин Шульц будет назначен министром иностранных дел.

Глава ХСС Хорст Сихофер возглавит новое Министерство внутренних дел, занимающееся вопросами иммиграции, беженцами и внутренней безопасностью. Нынешний министр внутренних дел Томас де Майзиер заявил, что планирует покинуть правительство.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен останется на своем посту, а начальник штаба канцлера Ангелы Меркель Петер Альтмайер станет новым министром экономики.

Член партии ХДС, Джулия Клоэкнер, станет министром сельскохозяйственной промышленности.

Напомним, Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии фактически согласовали коалиционный договор

Источник: УНН
Теги: Германия, правительство
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