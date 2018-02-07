Гражданин Литвы пытался вывезти из Украины около 300 тыс. пачек сигарет

УЖГОРОД-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня на пункте пропуска "Дьяково" на украинском-румынской границе, таможенники и пограничники нашли в катушках с кабелем скрытые сигареты. Как сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской таможни ГФС, ориентировочный объем контрабанды составляет 300 тыс. пачек.

Сейчас продолжается изъятие и подсчет сигарет, их сортировки.

По информации пресс-службы Мукачевского пограничного отряда, направлялся груз в Болгарию.

"44-летний гражданин Литвы, водитель грузового автомобиля "Volvo", пытался скрыто провезти в соседнюю Румынию табачные изделия. Сигареты находились в катушках с кабелем, которые литовец вез в Болгарию", - рассказала УНН пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Еще одну большую партию контрабандного табака задержали сегодня закарпатские таможенники на ЧП "Лужники" на границе с Венгрией. Там также продолжается изъятия и подсчет сигарет.

Как сообщал УНН, таможенники на Закарпатье обнаружили в фуре с медом 25650 пачек контрабандных сигарет.