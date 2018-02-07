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Нацбанк купил на аукционе почти 111 млн долларов

Нацбанк купил на аукционе почти 111 млн долларов

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня, по результатам проведенных двух валютных аукционов, Национальный банк Украины купил 110,8 млн долларов. Об этом свидетельствуют результаты аукционов по покупке валюты, обнародованные на сайте регулятора, передает УНН.

Так, в частности, НБУ 7 февраля провел два аукциона по покупке валюты. Объем первого аукциона был установлен на уровне до 100 млн долларов, второго - до 30 млн долларов.

Заявки на участие в первом аукционе подали 22 участника рынка на общую сумму в 87,3 млн долларов по курсу от 27,10 гривен за доллар до 27,14 грн за доллар. НБУ удовлетворил 15 заявок участников аукциона, купив 80,8 млн долларов. Средневзвешенный курс гривны по результатам аукциона составил 27,12 гривны за доллар.

Заявки на участие во втором аукционе подали 47 участников рынка на общую сумму в 127,3 млн долларов по курсу от 27,09 гривен за доллар до 27,18 грн за доллар. НБУ удовлетворил 1 заявку участников аукциона, купив 30 млн долларов. Средневзвешенный курс гривны по результатам аукциона составил 27,1 гривны за доллар.

Напомним, 6 февраля Нацбанк купил на аукционе 44,2 млн долларов по средневзвешенному курсу в 27,43 гривны за доллар.

Источник: УНН
Теги: НБУ, аукцион, валюта
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