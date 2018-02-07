При Януковиче в ВМС проукраинских офицеров заменили на пророссийских - Тенюх

КИЕВ. 7 февраля. УНН. С приходом к власти Виктора Януковича в Военно-морских силах Украины началась тотальная смена проукраинских офицеров на пророссийских. Об этом сегодня на допросе в статусе свидетеля в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил бывший командующий ВМС Украины, и.о. министра обороны Игорь Тенюх, передает корреспондент УНН.

“С приходом к власти президента Януковича пошла кадровая зачистка в ВМС. То есть проукраинские офицеры менялись на более лояльных — пророссийских офицеров. Но главное — бывшие министры Соломатин, Лебедев начали методично сокращать Вооруженные Силы... И сократили до 60 тысяч. Такие Вооруженные Силы можно было собрать на одном современном стадионе”, — сказал И.Тенюх.

Он отметил, что с приходом Януковича на пост президента понял, что его уволят.

“Из некоторых источников стало известно: пошла из Москвы команда — убрать этого „бандеровца“ с должности”, — сказал И.Тенюх.

В то же время он заявил, что сам написал рапорт на увольнение, потому что “служить под руководством такого человека по моральным причинам не хотел”.

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По словам И.Тенюха, находясь на посту командующего ВМС Украины, он требовал от командования ЧФ РФ четко выполнять законы Украины и договоренности относительно передвижения личного состава, штатных изменений обеспечения ЧФ и тому подобное.

Также он отметил, что неправильным со стороны украинской власти было то, что в военные ряды в Крыму набирались люди преимущественно из местного населения.

“С моральной точки зрения местный против местного не пойдет и стрелять в местного не будет”, — сказал И.Тенюх.

Он отметил, что Россия готовилась к силовому варианту, причем давно.

“Когда стало ясно, что вариант о Таможенном союзе не прошел, стал готовиться силовой вариант... Министры обороны — тот же Лебедев были проинформированы об этом (им все военными докладывалось)”, — отметил И.Тенюх.

Как сообщал УНН, 7 февраля суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича.