В Минздраве рассказали, когда заработает электронная медицина

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Для медицинских учреждений официально старт приписной кампании eHealth начнется в апреле этого года. Об этом сегодня во время презентации в Киеве заявил заместитель Министра здравоохранения Павел Квотонюк, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о семейной медицине, то ее можно будет получить у врача уже в апреле этого года", - сообщил он.

Именно тогда должен начаться официальный старт кампании, приписной для больниц.

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"Человек сможет прийти, выбрать врача и данные о человеке попадают в декларацию врача, которая будет электронная. Всё. Бумаги уже на этом этапе не будет, и уже тогда можно будет увидеть эту систему", - рассказал Квотонюк.

В Минздраве сообщили, что в тестовом режиме система уже работает с сентября прошлого года. Так, сегодня в eHealth зарегистрировано более 700 медицинских учреждений, 5 тыс. врачей, в также около 30 тыс. деклараций пациентов со всей Украины.