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Тюремщики будут получать с февраля не менее 5,7 тыс. грн

Тюремщики будут получать с февраля не менее 5,7 тыс. грн

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Заработная плата младшего инспектора учреждения исполнения наказаний с февраля этого года будет не меньше чем 5,7 тыс. грн. Об этом рассказал в интервью УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"С февраля наименьшая зарплата у нас будет 5700 грн. Мы с министром говорили, что и дальше будем поднимать. Но наряду с этим мы будем говорить о том, что механическое повышение зарплаты не меняет качество работы. Поэтому параллельно с этим мы будем делать и также определенного толка аттестации, проверки", - сказал он и уточнил, что в прошлом году младший инспектор зарабатывал 5 тыс. грн.

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По словам Чернышова, параллельно с повышением окладов нужно менять качество работы и направление работы: отходить от исполнения наказаний к ресоциализации.

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Чиновник добавил, что заработная плата у младшего инспектора по системе должна быть на уровне 7 тыс. грн.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Украина, тюрьма, Минюст
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