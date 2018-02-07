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В Киевский рыбоохранный патруль "приняли на работу" кота

В Киевский рыбоохранный патруль "приняли на работу" кота

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Киевский рыбоохранный патруль Государственного агентства рыбного хозяйства Украины "приняли на работу" кота. Об этом сообщил начальник патруля Владимир Мухин в Facebook, передает УНН.

Так, по словам Мухина, кошку назвали Ася Арамисивна, также еще ее называют "агент "Кетмен". Сегодня ночью она уже отправилась в свой первый рейд, а также активно позирует для сюжетов телеканалам. Кошку "приняли на работу" еще 4 февраля, зарплату ей платят рыбой, при этом исключительно законного вылова.

Напомним, в декабре украинское Министерство иностранных дел приняло на работу кота по кличке Амбассадор, который будет представлять "украинскокотячие интересы на международной арене".

Источник: УНН
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