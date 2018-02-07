Суд продолжит 8 февраля рассмотрение дела о госизмене Януковича

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева завтра в 10.00 продолжит заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

"Перерыв до завтра, до 10-и часов. До свидания", - заявил председатель коллегии судей Владислав Девятко.

Стоит отметить, что в ходе сегодняшнего заседания были допрошены еще три свидетеля со стороны обвинения: бывший советник постоянного представительства Украины при ООН Андрей Цимбалюк, экс-глава СБУ Валентин Наливачйченко и бывший командующий ВМС Украины, и.о. министра обороны в Игорь Тенюх.

По словам адвокатов Януковича, завтра в суде запланирован допрос бывшего начальника Генерального штаба-главнокомандующего ВСУ Владимира Замана, екс-командующего ВМС ВСУ Сергея Гайдука и первого заместителя председателя ГПСУ Павел Шешолин.

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям властям РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК. Ведение военного положения надо было делать с 20 февраля 2014 года.