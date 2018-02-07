Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 07 февраля 2018 20:19
Получить тестовый доступ
Автостопом по галактике: Tesla в открытом космосе
Эксклюзивные новости
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В январе через Одесский порт в Украину завезено почти 2 тысячи б/у автомобилей

В январе через Одесский порт в Украину завезено почти 2 тысячи б/у автомобилей

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В январе через Одесский морской порт в Украину было ввезено 1 819 б/у автомобилей. С этих авто уплачено 140 млн грн таможенных платежей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

“В январе 2018 года в рамках пилотного проекта АвтоХАБ, который реализуется на базе Одесской таможни ГФС на территории Одесского морского порта, было растаможено и зарегистрировано 1 819 автотранспортных средств. С этих авто уплачено 140 млн грн таможенных платежей”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежемесячные и ежесуточные средние показатели таможенного оформления автомобилей выросли почти втрое за период работы АвтоХАБа. В среднем ежесуточно проводится таможенное оформление 75 автомобилей.

“За 5 месяцев работы АвтоХАБа осуществлен пропуск в другие таможни 1 269 авто и таможенное оформление 7 970 автомобилей”, — добавили в ГФС.

Справка УНН.

Пилотный проект “АвтоХАБ” стартовал 8 сентября 2017 года. Это экспресс-сервис растаможки и регистрации бывших в употреблении автотранспортных средств. В АвтоХАБе по принципу “единого окна” работают 7 государственных и негосударственных служб.

Напомним, в Украине в течение 2017 было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.

Источник: УНН
Теги: ГФС, авто, таможенный контроль, платежи
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.