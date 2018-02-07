Вследствие 9 обстрелов боевиков травмирован один военный

КИЕВ. 7 февраля. УНН. С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики 9 раз прицельно обстреливали из минометов, танков и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции, вследствие чего боевую травму получил один военнослужащий. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"На протяжении сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки продолжали цинично игнорировать режим прекращения огня. Противник прицельно применял минометы и танковое вооружение по позициям, которые удерживают украинские защитники ... В общем, с начала суток, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушали режим тишины. В результате вражеских обстрелов получил боевое травмирования один украинский защитник", - говорится в сообщении.

Так, на луганском направлении захватчики грубо нарушили режим тишины неподалеку Новозвановка, Луганского и Троицкого. Вблизи этих населенных пунктов противник вел огонь из 120-мм минометов. Также, утром, враг с миномета калибра 82-мм обстрелял украинских защитников вблизи Попасной.

На донецком направлении боевики более часа обстреливали из танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты вокруг Песков. Также гранатометы и пулеметы оккупанты применили на приморской области нашей обороны у Широкино.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения или боевые травмы.