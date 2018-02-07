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В Украину едет ревизор: команда экспертов МВФ на следующей неделе посетит Киев

В Украину едет ревизор: команда экспертов МВФ на следующей неделе посетит Киев

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Команда экспертов МВФ посетит Киев на следующей неделе для проведения технических обсуждений с представителями власти. Об этом сказал сегодня постоянный представитель Международного Валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман, передает УНН со ссылкой на сообщение представительства МВФ в Украине.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических обсуждений с представителями власти Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, по словам председателя Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, миссия МВФ может приехать в Украину в середине февраля.

Источник: УНН
Теги: МВФ
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