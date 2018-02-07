Опубликован перечень пунктов сбора опасных отходов в столице

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Коммунальное предприятие “Киевкоммунсервис” опубликовало список адресов, где установлены контейнеры для сбора опасных отходов у населения, сообщает УНН со ссылкой на их Facebook страницу.

Согласно перечню, более 30 контейнеров установлены в трех районах столиц. Сдать можно любые мелкие опасные отходы, от использованных батареек до люминесцентных ламп.

Подольский район:

ул. Оболонская, 38;

ул. Копыловская, 17/19 (будет установлен 08.02.2018);

пер. Апрельский, 4;

пр. Г. Гонгадзе, 9 (вместо запланированного 7а);

ул. М. Гречко, 10в;

ул. Белицкая, 18;

ул. М. Гречко, 24-б;

ул. Почайнинская, 70;

пер. Апрельский, 6;

ул. Щекавицкая, 30/39;

ул. Сковороды, 2 (будет установлен позже);

ул. Гонгадзе, 20г, оф.2.

Соломенский район:

ул. Соломенская, 35-39;

ул. Преображенская, 27;

ул. Волынская, 4а;

ул. Ивана Пулюя, 5;

ул. Михаила Донца, 15а;

ул. Михаила Донца, 21а;

ул. Вацлава Гавела, 23а;

ул. Героев Севастополя, 22;

ул. Ереванская, 3а;

пр. Воздухофлотский, 21/2;

ул. Выборгская, 42;

пр. Победы, 45.

Шевченковский район:

ул. М. Житомирская, 16/3 (в арке, напротив М. Житомирской, 11);

ул. Яр. Вал, 19;

пр. Победы, 5;

ул. Тургеневская, 37-41;

ул. Д. Запольского, 6;

ул. Лукьяновская, 7;

ул. Довженко, 10;

ул. Щусева, 12;

ул. О. Телиги, 9;

ул. Эстонская, 5.

Напомним, до недавнего времени в Украине отсутствовали государственные пункты сбора опасных отходов у населения. Избавиться от токсичных отходов людям помогали волонтеры и компании - утилизаторы опасных отходов. В частности, в Обухове такие контейнеры в апреле 2017 года установила компания "Тарком Экосервис" при содействии местных властей.

С тех пор жители города и больницы сдали более 2,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 174 кг использованных батареек.