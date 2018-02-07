Опубликован перечень пунктов сбора опасных отходов в столице
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Коммунальное предприятие “Киевкоммунсервис” опубликовало список адресов, где установлены контейнеры для сбора опасных отходов у населения, сообщает УНН со ссылкой на их Facebook страницу.
Согласно перечню, более 30 контейнеров установлены в трех районах столиц. Сдать можно любые мелкие опасные отходы, от использованных батареек до люминесцентных ламп.
Подольский район:
ул. Оболонская, 38;
ул. Копыловская, 17/19 (будет установлен 08.02.2018);
пер. Апрельский, 4;
пр. Г. Гонгадзе, 9 (вместо запланированного 7а);
ул. М. Гречко, 10в;
ул. Белицкая, 18;
ул. М. Гречко, 24-б;
ул. Почайнинская, 70;
пер. Апрельский, 6;
ул. Щекавицкая, 30/39;
ул. Сковороды, 2 (будет установлен позже);
ул. Гонгадзе, 20г, оф.2.
Соломенский район:
ул. Соломенская, 35-39;
ул. Преображенская, 27;
ул. Волынская, 4а;
ул. Ивана Пулюя, 5;
ул. Михаила Донца, 15а;
ул. Михаила Донца, 21а;
ул. Вацлава Гавела, 23а;
ул. Героев Севастополя, 22;
ул. Ереванская, 3а;
пр. Воздухофлотский, 21/2;
ул. Выборгская, 42;
пр. Победы, 45.
Шевченковский район:
ул. М. Житомирская, 16/3 (в арке, напротив М. Житомирской, 11);
ул. Яр. Вал, 19;
пр. Победы, 5;
ул. Тургеневская, 37-41;
ул. Д. Запольского, 6;
ул. Лукьяновская, 7;
ул. Довженко, 10;
ул. Щусева, 12;
ул. О. Телиги, 9;
ул. Эстонская, 5.
Напомним, до недавнего времени в Украине отсутствовали государственные пункты сбора опасных отходов у населения. Избавиться от токсичных отходов людям помогали волонтеры и компании - утилизаторы опасных отходов. В частности, в Обухове такие контейнеры в апреле 2017 года установила компания "Тарком Экосервис" при содействии местных властей.
С тех пор жители города и больницы сдали более 2,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 174 кг использованных батареек.