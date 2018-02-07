Проект лицензионных условий для лотерей возвращено Минфина на доработку

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Государственная регуляторная служба (ГРС) Украины вернула на доработку проект лицензионных условий для лотерей. Об этом сообщили УНН в ведомстве.

Там пояснили, что предложенный Министерством финансов проект лицензирования лотерей имеет ряд замечаний и требует доработки. Вместе с замечаниями в Минфин направлены предложения операторов рынка и общественных организаций.

"По состоянию на сегодняшний день, на согласование в ГРС не поступал проект постановления, доработанный Минфином с учетом замечаний и предложений ГРС и других заинтересованных органов", - сообщили в ведомстве.

Напомним, проект лицензионных условий Минфина не поддержали в Госказначействе и АМКУ. Кроме того, АМКУ провел собственное исследование на рынке лотерей, по итогам которого признал деятельность Минфина в этом направлении неэффективной. Председатель АМКУ заявил, что планирует обсудить сложную ситуацию на лотерейном рынке с Премьер- министром Гройсманом.

Ранее сообщал УНН, что проект лицензионных условий для лотерей не предусматривает контроля за рынком, а отдельные его положения могут привести к легализации игровых автоматов.