Сборная Норвегии привезла на Олимпиаду частично запрещенные препараты

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Норвежские спортсмены взяли на Зимние Олимпийские игры в Пчьончхани более шести тысяч доз препаратов, некоторые из них являются запрещенными, сообщает УНН со ссылкой на ресурс NRK.

По данным издания, в Пхенчхан норвежская делегация приняла 1800 доз симбикорта, по 1200 - атровента, альвеско и сальбутамола, а также 360 доз - вентолина.

По объему ввезенных в Корею медикаментов данного типа, сборная Норвегии опередила делегации Финдяндии, Швеции и Германии, причем первых двух они превосходят в десятки раз.

Стоит отметить, что с 2017 Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело частичный запрет на использование сальбутамола.

Добавим также, в 2016 году один из лидеров сборной Норвегии Мартин Сундбю был отстранен от соревнований на два месяца за нарушения, связанные с приемом лекарств от астмы.

Напомним, в свитерах олимпийской сборной Норвегии рассмотрели нацистские символы.