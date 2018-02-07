Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 07 февраля 2018 20:19
Получить тестовый доступ
Автостопом по галактике: Tesla в открытом космосе
Эксклюзивные новости
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Одессе мужчина примерз к крыше дома

В Одессе мужчина примерз к крыше дома

ОДЕССА-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Вчера, около 22 часов, патрульным поступило сообщение о том, что неизвестный сидит на крыше одного из частных домов в Суворовском районе города и просит о помощи. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

"По адресу вызова инспектора увидели мужчину, который примерз ногами к металлической кровли крыши одноэтажного здания и не мог пошевелиться. Именно его крики о помощи привлекли внимание соседей, которые и вызвали полицию. Патрульные полицейские нашли механический подъемник с помощью которого добрались до мужчины и помогли ему освободиться из ледового плена", - говорится в сообщении.

Пострадавшему оказали первую домедицинскую помощь и передали сотрудникам медицинской службы, которых вызвали на место происшествия. Почему в позднее время суток человек оказался на крыше дома, объяснить не смог.

Напомним, во Львове дополнительно открыли три пункта обогрева.

Источник: УНН
Теги: Одесса, полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.