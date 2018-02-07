В Одессе мужчина примерз к крыше дома

ОДЕССА-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Вчера, около 22 часов, патрульным поступило сообщение о том, что неизвестный сидит на крыше одного из частных домов в Суворовском районе города и просит о помощи. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

"По адресу вызова инспектора увидели мужчину, который примерз ногами к металлической кровли крыши одноэтажного здания и не мог пошевелиться. Именно его крики о помощи привлекли внимание соседей, которые и вызвали полицию. Патрульные полицейские нашли механический подъемник с помощью которого добрались до мужчины и помогли ему освободиться из ледового плена", - говорится в сообщении.

Пострадавшему оказали первую домедицинскую помощь и передали сотрудникам медицинской службы, которых вызвали на место происшествия. Почему в позднее время суток человек оказался на крыше дома, объяснить не смог.

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