К приватизации "Укртелекома" причастны оффшорные компании, связанные с Фирташем

КИЕВ. 7 февраля. УНН. История с приватизацией крупнейшего в Украине оператора фиксированной связи и интернета "Укртелеком" получила неожиданный поворот. Об этом говорится в сюжете программы "ШУСТРОВА LIVE", передает УНН.

Как выяснилось, к приватизации "Укртелекома" причастны оффшорные компании, связанные с Дмитрием Фирташем, в которых в свое время и приобрела акции оператора фиксированной связи компания СКМ.

Тем не менее, ответчиком сразу в нескольких судебных процессах - на Кипре, в Лондоне и в Украине стала компания СКМ, которая сегодня является владельцем "Укртелекома".

Как выяснилось, в 2011 году Фонд госимущества (ФМД) без торгов продает почти 93% акций этой компании ООО "ESU", а цена сделки составила 10,6 млрд гривен или 1,3 млрд долларов в эквиваленте по тогдашнему курсу. Что это за компания, даже не знали в тогдашнем правительстве. Уже через несколько лет, "Укртелеком", после перепродажи компании "RAGA", покупает компания СКМ Рината Ахметова за 860 млн долларов.

"Эту сумму, по условиям договора, разбили на три транша - первый, в размере 100 млн долларов, СКМ уплатила, а потом платить перестала. Именно это стало причиной иска компании "RAGA" в Лондонский суд в виде претензий в размере 760 млн долларов, на что в СКМ ответили о безосновательности этих претензий из-за нарушения гарантий", - говорится в расследовании программы.

В частности речь идет о невыполнении инвестиционных обязательств, которые прописаны в соглашении между ФГИ и "ESU", чего требует компания СКМ.

На Кипре истцом к Ахметову стала та же компания "RAGA". Этот иск в СКМ называют надуманным и отмечают, что он представлен для оказания давления, ведь решением суда были заморожены активы и счета владельца СКМ, тем самым суд запретил любые сделки на сумму больше чем 820 млн долларов.

Отмечается, что компания "RAGA" принадлежит бывшему банкиру Денису Горбуненко, который давно живет в Лондоне и имеет дружеские отношения с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, а также кредитором этой компании. Эксперты склоняются к мнению, что Фирташ был не столько кредитором, сколько владельцем компании "RAGA". Это подчеркивает и руководитель Департамента инвестиционной компании Conkord Capital Александр Паращий. По словам экспертов, сейчас Ахметову выгодно отдать "Укртелеком" государству, однако вопрос в том, что в конце государство получит в результате реприватизации. Чем все закончится станет известно, когда суды примут окончательные решения.