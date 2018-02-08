"Динамо" в спарринге победило китайский клуб Маскерано и Лавесси

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Третьим соперником "Динамо" на учебно-тренировочном сборе в испанской Марбелье стал китайский клуб "Хэбэй Чайная Форчун" под руководством известного наставника Мануэля Пеллегрини, передает корреспондент УНН.

На 15 минуте Евгений Хачериди ошибся при передаче. Мяч перехватил один из звездных футболистов китайцев экс-вингер "Арсенала" и "Ромы" Жервиньо. Удар африканца закончился сейвом Артура Рудько. Однако, впоследствии экс-футболист "Лацио" и "Ювентуса" Эрнанес пробил с угла штрафной из-под опеки нескольких игроков киевлян, мяч от штанги залетел в сетку - 0:1.

В начале второй половины прессинг вратаря китайцев у собственной штрафной зоны едва не завершился голом - мяч пролетел около пустых ворот "Хэбэя". Зато на 57 минуте "бело-синие" добились своего. Гол-шедевр удался Виктору Цыганкову со штрафного - прямо в ближний верхний угол (1:1).

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Подачи со штрафного от Пиварича привела к опасному удару головой Мораеса - кипер перевел мяч на угловой. Победный гол состоялся на 84-й минуте, когда прострел Цыганкова увенчался игрой рукой игрока "Хэбэя". Пенальти реализовал Мораес - 2:1.

Стоит отметить, что в составе "Хэбэй" также принял участие экс-футболист каталонской "Барселоны" Хавьер Маскерано. Зато бывший игрок "ПСЖ" и "Наполи" Лавесси не принимал участие во встрече.

Заметим, что "Хэбэй" занял четвертое место в прошлом чемпионате Китая.