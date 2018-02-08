В Одессе снизилась заболеваемость корью

ОДЕССА-КИЕВ. 7 февраля. УНН. По информации ГУ "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины", за прошедшую неделю заболеваемость корью в Одессе снизилась на 14,9% по сравнению с предыдущей неделей. Всего за отчетную неделю зарегистрировано 73 случая кори. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Одесской мэрии.

"С 274 пациентов с подтвержденным диагнозом "корь", зарегистрированных в январе 2018 года, 94,2% не были привиты от кори, одну дозу вакцины получили 4,2% пациентов и только 1,6% больных корью получили две дозы вакцины. На текущей неделе в детские городские поликлиники Одессы поступило 2000 доз вакцины КПК "Приорикс" (Бельгия) для профилактики кори, паротита и краснухи", - говорится в сообщении.

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Кроме того, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Одессе находится в пределах сезонных колебаний и значительно ниже эпидемического порога. За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 4999 одесситов, из которых 56,8% составили дети в возрасте до 17 лет. Отмечается тенденция к снижению заболеваемости среди детского населения на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей.