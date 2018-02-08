УЕФА дисквалифицировал Срну до конца сезона

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Защитник "Шахтера" Дарио Срна до конца сезона не сможет принять участие в турнирах под эгидой УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Таким образом, Срна не сможет помочь "горнякам" не только в матчах с "Ромой", но и во всех других поединках будущих стадий в случае, если "Шахтер" пробьется дальше.

Стоит отметить, что фулбек наказан из-за допингового расследования, ведь 22 марта проба Срны вне соревнований дала положительный результат.

Заметим, что в начале нынешнего сезона хорват успел провести 10 поединков за "оранжево-черных" (4 ассиста). Всего на счету футболиста 63 встречи проведенные за карьеру в ЛЧ - 4 гола, 8 ассистов и 22 желтые карточки.

Напомним, что в сентябре Срна заявил о приостановлении выступлений за украинский гранд.