Магазин во Франции порезал непроданную одежду
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Французский магазин раскритиковали за то, что он испортил непроданную одежду, а не отдал его бездомным, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как пишет издание, в субботу покупатель Натали Боваль увидела порезанные на куски вещи, которые висели на решетке у магазина мужской одежды Celio в Руане.
Женщина разместила фотографии этой одежды на своей странице Facebook. Ее пост впоследствии распространили более 20 тыс. раз, он получил тысячи комментариев и реакций.
В своем сообщении в Facebook женщина написала, что работники магазина выбросили непроданные вещи, когда многие люди нуждаются теплой одежде во время зимы.
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Другие пользователи соцсетей также утверждали, что видели испорченную одежду за пределами различных магазинов сети по всей Франции.
Но компания написала в Twitter, что разорванная одежда была непригодной для ношения - на ней пятна и другие повреждения - именно поэтому ее и уничтожили.
Магазин также сообщил, что сотрудничает с благотворителями и регулярно передает стоковые вещи.
Как отмечает издание, во Франции эта зима особенно холодная, что перевело в состояние повышенной готовности большую часть страны.
Власти заявили, что для обогрева бездомных в холодную погоду безотлагательно предоставят тысячи жилых помещений.