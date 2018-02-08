Украинцы просят Президента присвоить статус "дети войны" для рожденных в зоне АТО

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали создать и предоставить статус "дети войны" для рожденных в зоне проведения Антитеррористической операции в период с 2014 года. Соответствующая петиция опубликована на сайте электронных петиций к Президенту, передает УНН.

Автор петиции № 22/042760-эп просит предоставить статус “дети войны” и льготы в будущем на обучение, лечение, курортно-санаторный отдых и т.д. детям, которые родились в зоне АТО в период с 2014 года и поныне.

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“... они нуждаются в вашем внимании и помощи!” — говорится в петиции.

Автором выступила Юлия Ващук.

Петиция зарегистрирована 5 февраля и набрала 30 голосов из 25 тыс. необходимых.