Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 08 февраля 2018 08:23
Получить тестовый доступ
Автостопом по галактике: Tesla в открытом космосе
Эксклюзивные новости
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Луганской области украинские военные передали тела двух погибших выходцев из РФ

В Луганской области украинские военные передали тела двух погибших выходцев из РФ

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинские военные передали тела двух выходцев из Российской Федерации боевикам на оккупированную часть Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

По словам представителей гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины “Эвакуация 200” тела погибших были найдены во время поисковых работ в районе поселка Теплого, Станично-Луганского района в прошлом году в общем захоронении из шести тел.

По результатам ДНК-анализа, проведенного органами судебно-медицинской экспертизы, были идентифицированы четыре человека. Двое из идентифицированных выходцы из Луганской области, были переданы противоположной стороне в январе, другие два — из Российской Федерации, переданны сегодня. Идентификация останков еще двух продолжается.

Как сообщал УНН, недавно в Донецкой области полицейские задержали мужчину, который расчленил тело своего знакомого.

Источник: УНН
Теги: АТО, погибшие, зона АТО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.