В Луганской области украинские военные передали тела двух погибших выходцев из РФ

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинские военные передали тела двух выходцев из Российской Федерации боевикам на оккупированную часть Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

По словам представителей гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины “Эвакуация 200” тела погибших были найдены во время поисковых работ в районе поселка Теплого, Станично-Луганского района в прошлом году в общем захоронении из шести тел.

По результатам ДНК-анализа, проведенного органами судебно-медицинской экспертизы, были идентифицированы четыре человека. Двое из идентифицированных выходцы из Луганской области, были переданы противоположной стороне в январе, другие два — из Российской Федерации, переданны сегодня. Идентификация останков еще двух продолжается.

Как сообщал УНН, недавно в Донецкой области полицейские задержали мужчину, который расчленил тело своего знакомого.