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Новое правительство Германии будет поддерживать Украину в обмен на выполнение условий

Новое правительство Германии будет поддерживать Украину в обмен на выполнение условий

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и СДПГ прописана поддержка Германией полного восстановления территориальной целостности Украины и дальнейшего развития страны, однако с выполнением списка условий со стороны Киева, информирует УНН со ссылкой на DW.

Текст соглашения содержит планы предоставлять Украине поддержку с целью полного восстановления территориальной целостности страны, а также помощь для усиления стабильности и дальнейшего общественного развития, новое правительство Германии готово предоставлять средства для восстановления Донбасса.

С целью добиться мира на Донбассе новое немецкое правительство и в дальнейшем будет активно сотрудничать с Францией, о чем сказано в документе.

Однако, обещаная поддержка будет предоставляться Украине только при определенных условиях. Речь идет прежде всего о выполнении Киевом своей части минских договоренностей, включающих в себя отвод тяжелых вооружений от линии разграничения и установления настоящего режима прекращения огня.

В соглашении также указано, что за соблюдением перемирия в Донбассе должна наблюдать миротворческая миссия ООН.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поздравил лидеров основных немецких партий с достижением коалиционного соглашения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия
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